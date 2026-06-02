Директор ДК «Победа» Раменского округа удостоена всероссийской премии «Служение»
Фото - © Министерство территориальной политики Московской области
В Доме Правительства Московской области прошла церемония подведения итогов III премии «Служение». Среди награжденных — Ирина Барыбина, директор ДК «Победа» из Раменского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Награды получили те, чьи решения вошли в топ‑2200 проектов по всей России.
Премию учредил Президент. В этом году рекорд: 63 397 заявок из 89 регионов — в полтора раза больше, чем в прошлом. Победителей выбирали сами жители через голосование.
Вице-губернатор Мария Нагорная вручила благодарность губернатора Московской области, которую получили 20 человек из Подмосковья.
«Это ежеминутный, каждодневный труд. Не просто исполнение полномочий, которые прописаны в документах — это желание помочь, желание быть рядом с каждым, кто в этом нуждается», — считает она.
Инициативы участников охватывают патриотическое воспитание, поддержку семей участников СВО, доступную медицину и развитие территорий.