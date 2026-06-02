сегодня в 20:30

Силы ПВО сбили два вражеских беспилотника, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили два беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Согласно данным «Росавиации», в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Из-за принятых мер для обеспечения безопасности полетов возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

