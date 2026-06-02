Силы ПВО сбили два вражеских беспилотника, летевших на Москву
Фото - © РИА Новости
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили два беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Согласно данным «Росавиации», в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Из-за принятых мер для обеспечения безопасности полетов возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
