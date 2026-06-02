Мужчина вытолкнул в окно подругу во время вечеринки на северо-востоке Москвы

Москвич вытолкнул в окно свою подругу во время вечеринки. От полученных травм девушка погибла, сообщает Baza .

Трагедия произошла 30 мая в квартире многоэтажки на Дмитровском шоссе. В ходе ссоры 34-летний мужчина открыл окно и вытолкнул свою подругу с 7-го этажа, после чего захлопнул его. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Подозреваемого задержали. Москвич уже попадал в поле зрения правоохранительных органов — недавно его привлекли за угрозу убийством своей знакомой.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Фигуранту предъявили обвинение.

Во вторник Бутырский районный суд Москвы арестовал обвиняемого. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

