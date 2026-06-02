IT-эксперт Миронов предупредил о рисках виртуальных примерочных

Виртуальные примерочные способны собирать цифровые слепки лица и данные о пропорциях тела, и при утечке такую биометрию уже нельзя заменить. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по информационной безопасности компании «Стахановец» Алексей Миронов, сообщает Газета.ru .

По словам Миронова, за удобным сервисом примерки одежды может скрываться полноценная обработка биометрических данных, включая создание трехмерной модели человека.

«Покупатель часто видит в виртуальной примерочной просто удобный сервис: загрузил фото или включил камеру — и на экране уже видно, как сидят джинсы или футболка. Но за этой технологией может стоять обработка биометрии. Биометрию часто сравнивают с ключом, который нельзя перевыпустить. Если хакеры украли ваш пароль, вы его меняете. Но в главном — с украденным лицом или 3D-моделью вы уже ничего не сделаете. Оно у вас на всю жизнь. Риск выше, если фото и замеры обрабатываются не на самом смартфоне, а уходят в облако или на сервер компании. В случае взлома злоумышленники могут получить не только изображение лица, но и связать его с адресом доставки, платежными данными и историей покупок», — отметил Миронов.

Эксперт пояснил, что многие сервисы могут сохранять данные и передавать их на внешние серверы. Безопаснее, если обработка происходит локально — об этом обычно указано в описании приложения.

Миронов посоветовал проверять запрашиваемые разрешения. Примерочной достаточно доступа к камере, а при загрузке фото — к файлам. Запрос контактов, сообщений, геолокации или SMS — повод удалить приложение. Насторожить должен и повышенный расход батареи, что может говорить о фоновой передаче данных. Для входа эксперт рекомендовал использовать гостевой режим или номер телефона вместо социальных сетей.

