Книги о подвигах бойцов СВО вошли в список внеклассного летнего чтения

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство утвердило список произведений для внеклассного чтения, в который вошли произведения о героях специальной военной операции, сообщает РИА Новости .

Во вторник глава государства Владимир Путин провел заседание совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

«Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением мы утвердили список произведений для внеклассного чтения летом… В него вошли современные книги, в том числе патриотической направленности о родине, о подвигах современных защитников Отчества, в том числе героев СВО», — сказал Кравцов в ходе заседания.

Глава Минпросвещения добавил, что в утвержденный список вошли сборник «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны» Олега Роя, книга «Герои СВО. Символы русского мужества» Михаила Федорова и произведение «Донбасс — сердце России» Олега Измайлова.

Ранее стало известно, что в России будут улучшать уровень владения русским языком у чиновников.

