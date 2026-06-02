6-классница получила удар ножом в спину во время разборок со сверстницей

Нож в спину воткнули шестикласснице во время разборок со сверстницами. Девочку госпитализировали и прооперировали, сообщает Ural Mash .

Инцидент произошел в населенном пункте Полевское в Свердловской области. Школьница вместе с подругой стояла рядом с домом, когда к ним пристали сверстницы.

Между детьми завязался конфликт. В какой-то момент ребенка ударили ножом в спину. После этого зачинщицы драки разбежались, а очевидцы вызвали скорую помощь.

Личность и местонахождение напавшей быстро вычислили. Она рассказала, что носила с собой перочинный нож для самообороны. Теперь она стоит на учете в ПДН. Пострадавшему ребенку сделали операцию.

