6-классница получила удар ножом в спину во время разборок со сверстницей
Фото - © Медиасток.рф
Нож в спину воткнули шестикласснице во время разборок со сверстницами. Девочку госпитализировали и прооперировали, сообщает Ural Mash.
Инцидент произошел в населенном пункте Полевское в Свердловской области. Школьница вместе с подругой стояла рядом с домом, когда к ним пристали сверстницы.
Между детьми завязался конфликт. В какой-то момент ребенка ударили ножом в спину. После этого зачинщицы драки разбежались, а очевидцы вызвали скорую помощь.
Личность и местонахождение напавшей быстро вычислили. Она рассказала, что носила с собой перочинный нож для самообороны. Теперь она стоит на учете в ПДН. Пострадавшему ребенку сделали операцию.
