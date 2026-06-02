Диетолог Русакова предупредила о рисках приема омега-3

Чрезмерный или неконтролируемый прием омега-3 может негативно повлиять на работу мозга и свертываемость крови, особенно у пожилых людей. Об этом рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова, сообщает «Вечерняя Москва» .

Ранее ученые сообщили, что у пожилых людей, постоянно принимающих омега-3, деградация мозга может быть более выраженной, чем у тех, кто не использует добавку.

Диетолог Дарья Русакова пояснила, что негативные последствия возможны при приеме некачественных препаратов или превышении дозировки.

«Есть мнение, что некоторые добавки не отвечают стандартам качества. В частности, некачественная омега-3 ухудшает липидный профиль пациента, что впоследствии влияет на работу сосудистой системы и кровоснабжение мозга. Безопасность любого БАДа зависит от качества сырья и технологии производства. Если это не учитывать, человек не получает пользу, а, наоборот, вредит здоровью», — пояснила врач.

По ее словам, у пожилых людей часто есть хронические заболевания и необходимость постоянного приема лекарств. Совмещение омега-3 с препаратами для снижения холестерина в редких случаях может усилить кратковременные когнитивные нарушения.

«Высокие концентрации рыбьего жира могут нарушить свертываемость крови и повысить риск кровотечений в любом возрасте, особенно при приеме антикоагулянтов», — предостерегла Русакова.

При этом пищевые источники омега-3 — рыба, орехи и семена — считаются безопасными. Рыба, по словам специалиста, способна улучшать память и скорость мышления благодаря содержанию микро- и макроэлементов.

