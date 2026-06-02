Зленко объяснил, почему США и КНР не договорятся по ИИ

Попытка Дональда Трампа вынести тему искусственного интеллекта в число ключевых вопросов переговоров с Китаем показала глубину разногласий, отметил эксперт. По его словам, несмотря на заявления о диалоге, стороны обсуждают разные приоритеты.

«Для США приоритетом остаются вопросы контроля над развитием моделей и сохранения собственного технологического лидерства. Китай же рассматривает проблему значительно шире — через призму доступа к вычислительным мощностям, поставкам передовых микрочипов и снятия ограничений, которые Пекин логично воспринимает как инструмент технологического сдерживания. Именно это противоречие еще во времена администрации Байдена фактически поставило на паузу межгосударственные консультации по ИИ и сохраняется до сих пор».

Дополнительное напряжение, по словам Зленко, создает милитаризация ИИ. Нейросети уже используют в военном планировании, разведке и управлении операциями.

«А значит разговор о регулировании перестает быть исключительно технологическим или этическим вопросом. В Вашингтоне ИИ все больше рассматривается как элемент стратегического соперничества с Китаем на уровне гонки ядерных вооружений. Поскольку ИИ используют не только в военных действиях, но и в хакерских атаках на важнейшую инфраструктуру — финансовую, промышленную и транспортную».

Эксперт считает, что максимум возможного сейчас — технические договоренности о снижении киберрисков. Создание «цифрового МАГАТЭ» для контроля мощных моделей он назвал маловероятным.

«Представители американского бизнеса, которые были в делегации Белого дома в Пекине, ехали решать, судя по сообщения в открытых источниках информации, частные вопросы, связанные, в том числе, с доступом американского бигтеха к китайскому рынку инвестиций».

