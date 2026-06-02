Автоэксперт Титов назвал выгодные для владения авто

Замгендиректора ГК «Авилон» Роман Титов заявил, что россияне выбирают автомобили по совокупной стоимости владения и выделил три наиболее выгодных типа машин, сообщает Газета.ru .

Покупатели все чаще оценивают автомобили по цене покупки, гарантии, доступности сервиса, стоимости запчастей и ликвидности на вторичном рынке. По словам Романа Титова, именно эти критерии сегодня определяют выбор, а не прежние стереотипы.

«Если говорить о новых автомобилях, то наиболее сбалансированными сегодня выглядят массовые и локализованные китайские модели: Tenet T4/T7, Haval Jolion и F7, Belgee X50/X70, Geely Coolray и Monjaro, Chery Tiggo, Omoda C5, Jaecoo J7. Это уже не экзотика, а понятный массовый рынок с дилерской инфраструктурой, гарантией и накопленной статистикой эксплуатации», — отметил эксперт.

К сбалансированным вариантам он также отнес российские и локализованные модели — Lada Vesta, Lada Largus, Niva Travel, Solaris. Их преимущества — развитая сервисная сеть, наличие запчастей и прогнозируемые расходы.

Третий сегмент — автомобили брендов, покинувших рынок, которые поставляют по альтернативным каналам. В премиум-категории это Volvo XC60/XC90, Audi Q5/Q7, Mercedes-Benz GLC/GLE, BMW X3/X5, Porsche Cayenne/Macan, в массовом — Mazda CX-5, Toyota RAV4 и Camry.

Эксперт подчеркнул, что ключевым фактором становится не страна происхождения бренда, а качество всей экосистемы владения — от покупки до эксплуатации.

