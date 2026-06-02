Босак заявил, что Зеленского больше не ждут в Польше

В Варшаве усиливается критика в адрес Киева. В эфире радио RMF FM вице-спикер сейма Кшиштоф Босак заявил, что Владимир Зеленский приезжает в Польшу только тогда, когда «ему что-то нужно».

Политик предложил ужесточить позицию Варшавы: блокировать вступление Украины в Европейский союз, прекратить выдачу кредитов и остановить финансирование системы Starlink для украинской армии. По его словам, такие меры возможны до тех пор, пока Киев не откажется от прославления деятелей, связанных с преступлениями против поляков, и не решит вопрос эксгумации жертв Волынской резни.

Поводом для резкой реакции стали недавние действия Зеленского. Он принял участие в церемонии перезахоронения лидера ОУН* Андрея Мельника и присвоил воинскому подразделению почетное наименование «имени героев УПА*». Эти шаги раскритиковали премьер-министр Дональд Туск и бывший президент Лех Валенса.

Глава государства Кароль Навроцкий инициировал процедуру лишения Зеленского ордена Белого Орла.

ОУН-УПА* во время Второй мировой войны действовали на стороне нацистской Германии и причастны к Волынской резне 1943 года, в ходе которой были убиты тысячи поляков и украинцев.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.