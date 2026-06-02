В Ногинске провели праздник для 80 воспитанников интерната

Праздник ко Дню защиты детей прошел 1 июня в Глуховской школе-интернате №2 в Ногинске. Для 80 воспитанников подготовили анимационную программу, концерт и сладкие подарки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организатором мероприятия второй год подряд выступил Армаис Есаян. Для детей подготовили насыщенную программу с участием профессиональных аниматоров и ростовых кукол. Ребята встретились с героями сказок, приняли участие в танцевальных конкурсах и интерактивных играх. Кульминацией праздника стали конфетти и флешмоб, а завершилось торжество вручением сладких подарков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.