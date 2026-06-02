Сотрудники ТЦК мобилизовали немца, приехавшего к родным на Украину

Сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки Украины (аналог российских военкоматов) мобилизовали гражданина Германии, который приехал к родным, сообщает SHOT .

Военкомы задержали гражданин ФРГ, который является уроженцем Черновицкой области. В 2017 году мужчина получил немецкий паспорт и официально перестал быть гражданином Украины.

Однако во время поездки его остановили сотрудники ТЦК. Немецкий паспорт не помог мужчине, которого скрутили и отправили в учебный центр ВСУ.

Посольство Германии на Украине в курсе инцидента с соотечественником.

