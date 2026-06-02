В Дмитровском округе высадили 120 деревьев в саду памяти

Акцию по высадке 120 деревьев провели в День защиты детей на территории Инженерной школы в Дмитровском округе. В мероприятии участвовали дети, представители власти, ветераны и волонтеры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция состоялась в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда». Для озеленения территории предоставили качественные саженцы питомники «Ильбоско», «Рождественно» и «Крона». На участке высадили сирень, можжевельник, сосну, каштан и дуб. Всего появилось 120 новых деревьев и кустарников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.