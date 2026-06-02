В Богородском округе 350 школьников отметили День защиты детей

Праздничную программу с учебно-развлекательными занятиями провели 1 июня для 350 детей из пришкольных лагерей Богородского округа. В мероприятии участвовали сотрудники экстренных служб, депутаты и участник спецоперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник ко Дню защиты детей организовали коллектив Центра допризывной подготовки молодежи и Ногинский центр культуры и творчества «Глухово». Участниками стали школьники из лагерей Центров образования № 5, 9, 10 и 21. К программе присоединились сотрудники районной госавтоинспекции, Мособлпожспаса, кинологической службы и представители ассоциации СВО.

С поздравлениями к детям обратились депутаты совета депутатов Богородского округа Екатерина Щербакова и Андрей Катков, а также участник специальной военной операции.

После концертной части для школьников провели профориентационные мастер-классы. Сотрудники ГАИ напомнили о правилах дорожного движения, специалисты Мособлпожспаса рассказали о пожарной безопасности, а кинологи показали особенности своей работы. Участник СВО вместе с педагогами центра и волонтерами «Юнармии» провел беседу о безопасном обращении с оружием и представил образцы оружия Победы. Желающие смогли попробовать стрельбу из пневматического и страйкбольного оружия.

По итогам праздника дети познакомились с разными профессиями и получили новые знания в игровой форме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.