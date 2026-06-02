Китай вывел на рынок краску для скрытия дронов от радаров

О выходе продукта на рынок сообщило издание Defence Blog. По данным разработчиков, новое стелс-покрытие поглощает радиоволны и значительно уменьшает отражение сигнала, что затрудняет обнаружение и сопровождение дронов.

Материал отличается небольшим весом и устойчивостью к внешним воздействиям. Он выдерживает нагрев до 250 градусов Цельсия и сохраняет свойства при длительном контакте с соленым морским воздухом.

Состав наносят методом распыления, после чего он затвердевает. Для применения не требуется сложного оборудования: покрытие подходит как для новых, так и для уже эксплуатируемых беспилотников.

Компания поставляет XRAM-C в разных объемах и ориентирует продукт на производителей беспилотной техники.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.