Ветеринар из Подмосковья победила в забеге «ВетЗаБег» в Москве

Ветеринарный врач из Мытищ Оксана Майкова заняла первое место на дистанции 5 км на спортивно-благотворительном забеге «ВетЗаБег», который прошел 31 мая в Измайловском парке Москвы. Мероприятие посвятили популяризации ответственного отношения к здоровью домашних животных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Забег состоялся при поддержке комитета ветеринарии города Москвы и фонда «Подарок Судьбы». В нем приняли участие ветеринарные специалисты, студенты профильных учебных заведений, представители зообизнеса, владельцы домашних животных и сторонники активного образа жизни.

По итогам соревнований на дистанции 5 километров первой финишировала ветеринарный врач-терапевт-дерматолог Мытищинской ветеринарной станции Оксана Майкова. Она совмещает профессиональную деятельность со спортом и воспитанием ребенка.

Специалист ведет прием в государственной ветклинике по адресу: Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 43А, стр. 1. Записаться на консультацию и ознакомиться с перечнем ветеринарных учреждений региона можно на портале «Мой АПК».

В ведомстве отметили, что участие ветеринарных специалистов Подмосковья в подобных проектах способствует формированию культуры ответственного отношения к домашним животным, и поздравили Оксану Майкову с победой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.