В Богородском округе открылись три детских лагеря

Первая смена стартовала 1 июня в трех лагерях оздоровительного комплекса «МИР» в Богородском округе. В Международный день защиты детей сюда приехали около 240 школьников, которые уже прошли первые мероприятия и концерт-открытие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С началом летнего сезона 2026 года лагеря оздоровительного комплекса «МИР» приняли первых отдыхающих. После расселения по корпусам детям рассказали о правилах пребывания и распорядке дня, а затем стартовала программа смены.

По традиции каждая смена имеет собственную тематическую концепцию. В расписание включены творческие и спортивные занятия, активные игры на свежем воздухе, викторины, квесты, конкурсы талантов, театральные постановки и мастер-классы.

В первый день дружины прошли командные испытания на логику и взаимодействие. Завершился день праздничным концертом-открытием. Организаторы отмечают, что лагерные смены помогают детям расширить кругозор, получить новый опыт и приобрести навыки, которые могут пригодиться в будущем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.