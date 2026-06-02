«С любовью, с уважением»: Басков поддержал поклонницу в трудный период

Россиянин Александр в своем блоге попросил подписчиков найти контакты певцов Игоря Николаева или Николая Баскова. Он хотел попросить артистов написать обращение его маме, которая сейчас переживает трудный период.

На просьбу мужчины оперативно откликнулся Басков. Он прислал видео для своей поклонницы, в котором сказал женщине слова поддержки.

Артист выразил надежду, что видеоролик сделает день поклонницы и привнесет в него новых радостных моментов. А еще он пожелал женщине здоровья, счастья, радости и исполнения задуманного.

«В любом случае — жизнь прекрасна. А каждый день, какой бы он ни был, все равно есть у нас. Поэтому с любовь, с уважением, и пускай все будет так, как Вы хотите», — сказал Басков.

Пользователи оценили видео певца и поблагодарили его за внимание и поддержку поклонников. А сам Александр сначала подумал, что это фейк, но потом отметил, что Басков «уже растопил сотни сердец своим видео».

Артист уже стал настоящей звездой соцсетей благодаря неожиданной активности, смешным комментариям и человеческому участию. Певец и ведущий активно общается с россиянами, а его комментарии сразу же расходятся на мемы и заголовки.

