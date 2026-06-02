Родные против: можно ли остановить вихрь конспирологии вокруг перевала Дятлова?

В истории с гибелью группы под руководством Игоря Дятлова случился неожиданный поворот. Сама трагедия произошла в 1959 году в горах Северного Урала, но недавно стало известно, что родственники туристов требуют возобновить расследование.

СМИ писали, что уголовное дело может начаться вновь. Также адвокат родственников заявлял, что они возмущены передачами на телевидении, развивающими, по их мнению, конспирологические и совершенно фантастические версии.

«В рамках уголовного дела можно осуществить подобный запрет, но только если он будет исходить со стороны органов следствия, в ином случае — нет», — сказал Костин.

Он добавил, что законодательно нет ограничений на подобные сюжеты, могут лишь убрать сведения, которые ограничены к распространению и им установлен соответствующий правовой режим.

Ранее бывший следователь прокуратуры и адвокат Вадим Багатурия в разговоре с РИАМО отметил, что возобновление уголовного дела и продолжение расследования возможно, но целесообразность этого спорна.

