Угрожал убить: ростовчанин напал и жестоко избил бывшую девушку

28-летняя Алина рассказала, что встречалась с 40-летним Романом больше полугода, но четыре месяца назад пара рассталась.

По словам пострадавшей, примерно через два месяца после начала отношений девушка узнала, что ее партнер употребляет наркотики и алкоголь. Когда она начала находить и выбрасывать запрещенные вещества, мужчина становился агрессивным: сперва кричал на нее, а потом бросал предметы по квартире. Также Роман выгонял ее голой на лестничную клетку и унижал. В итоге пара рассталась, Алина провела два месяца в психдиспансере. До этого она несколько лет работала арт-директором в престижном салоне красоты, но из-за морального состояния потеряла работу.

6 сентября экс-бойфренд пришел к Алине вместе с другом. Девушка утверждает, что оба были пьяными. Они долго стучали в дверь, Роман настойчиво просил открыть. Когда вышли соседи, они ушли. Позже Роман вернулся один и попросил открыть, чтобы спокойно поговорить. Алина открыла, после чего мужчина сразу напал на нее. Роман бил ее по голове стеклянным флаконом, угрожал убийством и рвал одежду. Алина кричала соседям и звала на помощь, но никто не пришел. Ранее, по ее словам, Роман уже угрожал убийством и говорил, что «ничего за это не будет».

«Человек продолжает жить свою прекрасную жизнь, а ты просто опять начинаешь все сначала. Ему звонила моя мама. Он сказал: „Я ничего ей возмещать не буду. Мне п****, пусть пишет хоть 10 заявлений“», — добавила пострадавшая.

Кроме того, Во время нападения Роман разбил два телефона Алины, посуду, технику, стены и часть квартиры. После этого девушка вызвала полицию и скорую помощь, сняла побои и написала заявление. Однако правоохранители пока не отреагировали. Сейчас Алина опасается за свою безопасность.

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