Озвучили имя: у Гарика Харламова и Катерины Ковальчук родилась дочь

Харламов и Ковальчук на протяжении всей беременности держали в тайне, что готовятся стать родителями. Теперь звездная пара опубликовала кадры из роддома. Также Ковальчук раскрыла имя дочери — Алиса. Девочка родилась в элитном перинатальном центре Москвы.

«Хотелось хотя бы на какое-то время оставить это счастье только нашим. Наша девочка родилась. Как в одном маленьком человеке может поместиться столько любви. Это какое-то совершенно невозможное и неописуемое счастье. Спасибо, что выбрала нас. Мы ждали тебя. Очень. Добро пожаловать домой, доченька», — написала Ковальчук личном блоге.

Для актрисы это первый ребенок, а для ее 45-летнего супруга — второй. У Гарика Харламова уже есть 12-летняя дочь Анастасия, рожденная в браке с актрисой Кристиной Асмус.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.