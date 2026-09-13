Есть пострадавшие: массовое ДТП произошло на МКАДе

На МКАДе случилось массовое ДТП. Столкнулись около восьми автомобилей, сообщает РЕН ТВ .

По предварительным данным, травмы получили три человека. При этом среди пострадавших есть ребенок.

Как сообщает столичный Дептранс, авария произошла в районе Варшавского шоссе. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Из-за этого движение по внешней стороне МКАД сейчас ограничено. Проезд открыт по двум полосам из шести.

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