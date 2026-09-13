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Есть пострадавшие: массовое ДТП произошло на МКАДе

Происшествия

На МКАДе случилось массовое ДТП. Столкнулись около восьми автомобилей, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, травмы получили три человека. При этом среди пострадавших есть ребенок.

Как сообщает столичный Дептранс, авария произошла в районе Варшавского шоссе. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Из-за этого движение по внешней стороне МКАД сейчас ограничено. Проезд открыт по двум полосам из шести.

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