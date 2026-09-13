В США продают Rolls-Royce, который Майкл Джексон подарил своей матери

Автомобиль Rolls-Royce Silver Spur, который был куплен Майклом Джексоном, попал на продажу. Объявление появилось на сайте калифорнийского дилера Monza Car, сообщает РИА Новости .

По данным продавца, этот автомобиль Майкл Джексон вместе с братьями и сестрами приобрел в 1984 году как подарок матери Кэтрин на День матери. Нынешний владелец купил машину в 1999 году.

В комплекте — оригинальные сервисные книжки, все документы, подтверждающие историю автомобиля, а также оформленный в рамку персональный номерной знак, который семья Джексонов подарила матери.

Стоимость автомобиля — 49 035 долларов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.