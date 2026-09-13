Столкнулись семь автомобилей: к месту ДТП на МКАДе прибыл вертолет

Участниками массового ДТП в районе Варшавского шоссе в Москве стали семь машин, сообщает РЕН ТВ .

На месте сейчас находятся множество автомобилей экстренных служб. Также прибыл вертолет.

Одну из поврежденных в аварии машин погрузили на эвакуатор.

Ранее из-за ДТП движение по внешней стороне МКАД ограничили. По предварительным данным, пострадали в результате аварии три человека.

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