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Столкнулись семь автомобилей: к месту ДТП на МКАДе прибыл вертолет

Происшествия

Участниками массового ДТП в районе Варшавского шоссе в Москве стали семь машин, сообщает РЕН ТВ.

На месте сейчас находятся множество автомобилей экстренных служб. Также прибыл вертолет.

Одну из поврежденных в аварии машин погрузили на эвакуатор.

Ранее из-за ДТП движение по внешней стороне МКАД ограничили. По предварительным данным, пострадали в результате аварии три человека.

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