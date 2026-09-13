Ребенок с матерью пострадали при ударе ВСУ в Белгородской области

ВСУ атаковали Белгородскую область. В результате очередного удара пострадали два человека, сообщает оперативный штаб региона.

Дрон ударил по коммерческому объекту в городе Шебекино. Из-за этого пострадала 13-летняя девочка и ее мама.

Они обратились в Шебекинскую ЦРБ с акубаротравмами. Медики оказали им необходимую помощь. Дальше лечение будет продолжено амбулаторно.

При этом на объекте из-за атаки оказалось повреждено оборудование.

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