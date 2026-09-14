В США призвали не рассчитывать на скорую сделку по Ормузскому проливу

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что скорого урегулирования с Ираном вопроса о судоходстве через Ормузский пролив ждать не стоит, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

«Рассчитывать на консенсусное соглашение с Ираном сегодня определенно не лучшая идея», — отметил Райт.

Он также пояснил, что нефтяным рынкам пока следует опираться на обходные маршруты. Министр оценил, что они обеспечивают поставки около 10 млн баррелей нефти в день из региона.

Ранее Оман сообщил о переносе встречи глав МИД стран Персидского залива и Ирана.

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