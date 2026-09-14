У дайвера во Владивостоке отказали ноги из-за резкого подъема с большой глубины

Во Владивостоке дайвер резко поднялся с большой глубины. Из-за этого у него отказали ноги, сообщает пресс-служба Минздрава Приморья.

40-летний мужчина занимался дайвингом более трех лет. Однако в один день он совершил четыре погружения на глубину до 30 метров.

На глубине дайвер почувствовал движение корабля, из-за чего начал стремительно всплывать, нарушив технику безопасности. При этом он почувствовал покалывание и жжение по всему телу. На берегу состояние мужчины ухудшилось — ноги стали «ватными».

Пострадавший знал о кессонной болезни, которая развивается при быстром подъеме и резком перепаде давления. Обычно в подобных случаях ему помогала барокамера, но в этот раз улучшений не было, поэтому он вызвал скорую. Во владивостокской больнице неврологи диагностировали ишемический инсульт спинного мозга.

К лечению пациента с такой редкой и опасной патологией привлекли врачебную комиссию. В неврологическом отделении он получал медикаментозную терапию. После стабилизации состояния ему начали проводить ЛФК.

На данный момент постепенно возвращается чувствительность и подвижность ног. Однако впереди у дайвера еще несколько курсов реабилитации.

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