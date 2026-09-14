Легкоатлеты из РФ призвали МОК и ООН допустить их к соревнованиям

13 сентября группа российских легкоатлетов направила открытое письмо в Организацию Объединенных Наций (ООН), Международный олимпийский комитет (МОК) и World Athletics с просьбой отменить запрет на их участие в международных соревнованиях. Под обращением подписались 17 спортсменов, сообщает РЕН ТВ .

«Мы хотим быть частью мирового спорта, ставить рекорды и показывать результаты. Мы призываем ООН, МОК и World Athletics услышать наши голоса и позволить нам вновь выступать на международной арене», — указано в обращении, опубликованном в соцсетях двукратной чемпионки России в прыжках с шестом Полины Кнороз.

Авторы письма отметили, что уже более четырех лет не могут выступать на международном уровне из-за российского гражданства. Коллективное отстранение без учета индивидуального поведения они назвали дискриминационным.

Спортсмены также обратили внимание, что легкая атлетика остается одним из немногих видов спорта, где россияне сталкиваются с полным запретом.

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