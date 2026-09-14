Из-за угрозы Эболы Россия усилила санитарный контроль на границах

Санитарный контроль на российских границах ужесточен в связи с рисками распространения Эболы. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости .

По ее словам, проверяются все, кто прибывает из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. При выявлении у пересекающих границу повышенной температуры или других признаков ухудшения самочувствия таких граждан немедленно госпитализируют.

Попова подчеркнула, что вся эта система работает для того, чтобы исключить любые риски для страны.

Вирус Эбола распространен в Демократической Республике Конго. Число подтвержденных случаев заболевания там составляет 6 942. Скончались 3 349 человек.

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