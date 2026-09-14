В школе Бурятии ввели дистанционное обучение из-за медведей

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Учащиеся общеобразовательной школы поселка Усть-Баргузин в Бурятии начали учиться дистанционно из-за угрозы выхода медведей, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Баргузинского района.

Дистанционное обучение ввели с 14 сентября. Это временная мера, принятая для безопасности детей.

Ранее вблизи поселка был замечен медведь.

Также на удаленный формат перешла местная детская школа искусств. Дистанционное обучение будет действовать до особого распоряжения.

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