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В школе Бурятии ввели дистанционное обучение из-за медведей

Общество

Учащиеся общеобразовательной школы поселка Усть-Баргузин в Бурятии начали учиться дистанционно из-за угрозы выхода медведей, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Баргузинского района.

Дистанционное обучение ввели с 14 сентября. Это временная мера, принятая для безопасности детей.

Ранее вблизи поселка был замечен медведь.

Также на удаленный формат перешла местная детская школа искусств. Дистанционное обучение будет действовать до особого распоряжения.

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