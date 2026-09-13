Паром с 243 пассажирами пропал возле берегов Индонезии
Фото - © Роготнева Виктория / Фотобанк Лори
Пассажирское судно Virgo Transport 8, где находились 243 человека, пропало утром в воскресенье, с ним потеряли связь, сообщает «Осторожно, новости».
По предварительной информации, один человек погиб, свыше 100 пассажиров не выходят на связь.
Паром отправился из Сурабаи на острове Ява в субботу. Судно направлялось в Банджармасин на острове Калимантан. Во время перехода на море была плохая погода. После того как связь с Virgo Transport 8 прервалась, власти приступили к поискам.
По сведениям спасателей, последнее известное местоположение судна располагается примерно в 148 км от причала в Банджармасине. Туда отправили спаскоманду и поисковое судно. В операции принимаются участие и другие морские службы.
На данный момент неизвестно, что произошло с кораблем. Спасатели планируют задействовать все доступные силы и средства для поиска. Данных о туристах из РФ на этом пароме пока нет.
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