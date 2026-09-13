Пожар в здании в Наро-Фоминском округе локализовали на площади 600 кв м

Пожарные локализовали возгорание в нежилом здании в поселке Калининец в Наро-Фоминском округе на площади 600 «квадратов», сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

Ранее крыша нежилого здания загорелась в Наро-Фоминском округе. Сигнал поступил в 04:23 в воскресенье.

Как выяснилось, загорелось двухэтажное задние магазина, к которому пристроен автосервис. Был объявлен ранг пожара № 2.

В 06:36 огонь локализовали на площади 600 кв. м. В результате ЧП погибших и пострадавших нет.

На тушение огня привлекали 47 человек и 16 единиц техники, из них от МЧС: 21 человек и семь единиц техники.

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