Нецензурно ругалась: теннисистка Соболенко разбила ракетку, проиграв Рыбакиной

Спортсменка проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной 12 сентября в Нью-Йорке. Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты.

Белоруска после проигрыша сидела на скамейке. А когда Рыбакина принимала поздравления с победой, то ударила несколько раз ракетной о корт и разбила ее. Также к теннисистке подошел оператор, но она нецензурно выругалась по-английски и попросила не трогать ее.

Как отметил теннисный обозреватель и ведущий онлайнов Артем Тайманов, в решающей партии Рыбакина действовала почти безупречно, а Соболенко очень много суетилась и ошибалась.

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