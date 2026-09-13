ВС РФ поразили электроподстанции и логистический центр на Украине
Фото - © Станислав Красильников/РИА Новости
Минувшей ночью российская армия нанесла групповые удары по логистическим центрам, которые поставляли и распределяли грузы военного назначения, а еще по объектам энергетики, обеспечивающим их работу, сообщает пресс-служба Минобороны.
Удары провели высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами.
В результате был поражен логистический центр «Новая Почта» в н. п. Нерубайское Одесской области. Этот объект противник использовал для хранения и распределения военного имущества, предназначенного для обеспечения армии.
Пострадали электроподстанции «Усатово» в Одессе и «Новая» в Николаеве. Они обеспечивали работу портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.
Еще ВС РФ поразили объекты ж/д инфраструктуры на западе Украины, которые обеспечивали перевозку военных грузов из европейских государств.
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