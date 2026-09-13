Путин: внимание к деятельности БРИКС в мире продолжает увеличиваться

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сообщество в мире продолжает наращивать интерес к деятельности БРИКС, передает РИА Новости .

Глава государства 11 сентября прилетел в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом. Он принимает участие в мероприятиях саммита БРИКС. Саммит проходит 12–13 сентября.

«Широкий состав сегодняшней встречи подтверждает, что внимание к деятельности БРИКС со стороны международного сообщества продолжает расти. Для многих в мире привлекательны наши базовые ценности и идеалы», — сказал Путин.

По его словам, организация выступает за то, чтобы все государства мира имели равные и неограниченные возможности для социального и экономического роста. Также БРИКС активно участвует в формировании более справедливого многополярного миропорядка.

Как уточнил глава государства, взаимодополняемость экономик БРИКС — основной ресурс для развития объединения. Внутренняя торговля в рамках организации уже достигла показателя в 1,2 трлн долларов.

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