Воры обкрадывают спящих российских туристов в аэропортах Дубая и Стамбула

Российские туристы жалуются на воров, которые обчищают спящих пассажиров на рейсах в Дубай и Стамбул. Житель Казани, уснув на борту, потерял почти 1 млн рублей, сообщает Baza .

Арнольд рассказал, что во время полета на лайнере авиакомпании Flydubai у него из рюкзака украли 1 тыс. долларов, 1,5 тыс. дирхамов, 30 тыс. рублей и картхолдер. Понять, что его обокрали, он смог только после приземления, когда на телефон посыпались уведомления о подозрительных операциях по 3 банковским картам. Часть транзакций преступникам удалось провести, а остальные россиянин успел заблокировать.

По словам Арнольда, общая сумма ущерба составила более 850 тыс. рублей. Во время пересадки он хотел обратиться в авиакомпанию, но из-за спешки на следующий рейс успел лишь оставить заявку. Сейчас он подал заявление в полицию.

В интернете Арнольд познакомился с другими пострадавшими, которые рассказали, что кражи из ручной клади на рейсах Стамбул — Дубай и обратно происходят регулярно.

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