Виноват стресс: у москвички проявилось редчайшее аутоиммунное заболевание

Редчайшее заболевание обнаружили врачи у москвички. Девушка проснулась с синяками и гематомами, а ее десны кровоточили, сообщает SHOT .

Болезнь началась двух странных точек на руках 24-летней горожанки. К вечеру эти точки у нее появились по всему телу.

Мама успокоила, сказав, что у девушки просто лопнули сосуды. Но ночью у нее пошла кровь из десен. Наутро гематом стало больше, при этом они начали разрастаться без травм. Тогда москвичка вызвала скорую помощь.

Сначала медики подумали, что у нее рак крови. Пациентку увезли в гематологию. Но там онкологию не подтвердили.

Врачи выявили у москвички редкое аутоиммунное заболевание — болезнь Верльгофа, при которой падает уровень тромбоцитов и организм начинает разрушать сам себя. Точную причину патологии они не установили, но пациентка связывает болезнь с сильным стрессом на работе.

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