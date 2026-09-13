Степанова поставила диагноз Диброву: «Он в депрессии, рожа расплющенная»

Психолог Вероника Степанова оценила последнее интервью телеведущего Дмитрия Диброва и отметила, что он явно не чувствовал себя уверенным рядом с Ксенией Собчак. Она считает, ведущий все еще не оправился после развода с женой Полиной, сообщает «СтарХит» .

«Он был для меня вот каким-то жалким. Мне хотелось подойти, обнять его и сказать: „Дима, ну не плачь“. Он явно в какой-то беспробудной депрессии, глаза на мокром месте, спивается», — сказала Степанова.

Дибров всех уверяет, что нашел счастье в новых отношениях с нутрициологом Екатериной Гусевой. Но психолог уверена, что отношения только на публику, а в реальности они друг другу не нужны и живут, скорее всего, в разных комнатах.

Также у Степановой вызывает опасения повышенный интерес Диброва к молодым девушкам. Она вспомнила, как неоднозначно телеведущий обращался к экс-жене, называл ее «Моя доченька».

«Ну ты, получается, трахаешь, доченьку? Давай как-то уже разделять все эти ваши сексуальные игры. Кто перед тобой, жена или дочка?» — возмутилась специалист.

По ее словам, в последнее время видно, что Дибров заметно сдал. Возможно, причиной стал не только тяжелый развод, но и сильное пристрастие к спиртному.

«Вот видно, что совсем рожа бордовая уже, расплющенная, обрюзгшая вся такая», — добавила психолог.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.