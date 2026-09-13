Галкина* после глоу-апа начали звать ведущим на корпоративы и свадьбы ЛГБТ**

Комика Максима Галкина* после его глоу-апа ЛГБТ**-сообщество начало приглашать ведущим на корпоративы и свадьбы, оплачивая в среднем от 150 тыс. евро за мероприятие, сообщает Mash .

С января 2025 года Галкин* стал активно работать над своим образом. После этого посты в соцсетях начали собирать миллионы просмотров и лайков. Теперь комик — один из самых желаемых ведущих на нишевые мероприятия среди ЛГБТ**.

В России за такие заказы не берутся. А вот иностранные агентства рассматривают предложения: ЛГБТ**-пары стали чаще приезжать, например, во Францию, чтобы сделать предложение руки и сердца. При этом ивент-агентства доверяют российским ведущим, среди топовых имен первым называют Максима Галкина*, а потом — Ивана Урганта.

«Русские ведущие справятся намного лучше — французы так провести не смогут», — считают в местных компаниях.

Комик может приехать и поздравить «пару»**, пожелать им счастья и здоровья. При этом артист отказывается, если не уверен в полной конфиденциальности, так как опасается подозрений в собственном отношении после преображения.

Стартовый прайс за проведение такого мероприятия начинается от 150 тыс. евро с учетом райдера и бытовых расходов за 40-минутное выступление.

Ургант, как отметили агентства, предпочитает перестраховываться. Например, он перед согласием на роль ведущего запрашивает ФИО и род занятий клиента. Но в целом такие предложения у него уже были, и телеведущий соглашался.

* Признан в России иностранным агентом.

** Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

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