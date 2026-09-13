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Не уступил: кроссовер и мотоцикл столкнулись в центре Москвы

Происшествия

Фото - © Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Дорожно-транспортное происшествие с участием кроссовера и мотоцикла произошло в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла в районе дома № 6 на 1-й Дубровской улице. На опубликованных кадрах видно, как водитель кроссовера перед поворотом налево не уступает дорогу мотоциклисту, который не смог избежать столкновения.

В настоящее время на месте ДТП работают городские экстренные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Дорожное движение в районе ДТП не затруднено.

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