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Актриса Лидия Федосеева-Шукшина получила травму головы при падении дома

Общество
Петр Чернов

Фото - © Петр Чернов/РИА Новости

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина могла получить травму головы в результате падения у себя дома, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник.

В квартиру к 87-летней актрисе прибыла бригада скорой помощи. В настоящее время состояние артистки уточняется.

В феврале звезде фильма «Калина красная» понадобилась экстренная помощь из-за проблем с сердцем. В октябре прошлого года актриса перенесла операцию.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина впервые за долгое дала интервью для программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

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