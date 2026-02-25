Опять шалит сердце: Федосеевой-Шукшиной понадобилась экстренная помощь медиков

В октябре Федосеева-Шукшина перенесла операцию на сердце. Медики провели артистке стентирование. Но состояние 87-летней актрисы удалось стабилизировать не на долгое время. Ее дочь Ольга Шукшина отметила, что мама после операции находится под ее постоянным наблюдением.

В феврале артистка снова стала жаловаться на сильные боли в сердце и одышку. Медики обнаружили у Федосеевой-Шукшиной сердечную недостаточность. Ей нужна госпитализация, иначе существует риск инфаркта.

В 2023 году актриса уже попадала в больницу, тогда у нее был инсульт. Ее прооперировали и установили электрокардиостимулятор.

Федосеева-Шукшина снялась более чем в 100 фильмах, среди которых «Калина красная», «Мертвые души», «Сверстницы» и т. д.

