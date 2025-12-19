Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о ее состоянии после операции

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина рассказала о самочувствии матери после операции, проведенной в октябре 2025 года в Москве. По ее словам, актриса чувствует себя стабильно и предпочла остаться дома, сообщает Газета.ru .

Ольга Шукшина поделилась, что после операции артистка находится под ее постоянным наблюдением. Состояние 87-летней актрисы оценивается как стабильное, ухудшений после выписки из больницы не наблюдается.

«Состояние ровное, стабильное. Мама находится под моим бдительным наблюдением. В 87 лет тяжело, конечно, говорить о хорошем состоянии. Стабильное. Ухудшений нет после больницы», — рассказала собседница.

Дочь актрисы отметила, что предлагала матери пройти восстановление в санатории, где за ней могли бы круглосуточно присматривать специалисты. Однако Федосеева-Шукшина отказалась от этой идеи и предпочла остаться дома.

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в октябре 2025 года в кардиологическое отделение московской больницы имени А. К. Ерамишанцева. Тогда врачи провели операцию на артерии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.