«Мисти парк» оказал матпомощь маме погибшего на аттракционе мальчика в Иванове

Ранее 6-летний мальчик погиб, упав с игровой конструкции во время празднования дня рождения в парке аттракционов в Иванове. Деятельность парка временно приостановлена. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«10 сентября в нашем парке произошла трагедия. Погиб ребенок. От лица всего коллектива и от себя лично приношу искренние соболезнования матери, родным и близким. Мы глубоко скорбим и не находим слов, которые могли бы утешить в таком горе», — сказала управляющая «Мисти Парк» в городе Иваново Ольга Людвиг.

Представитель парка подчеркнул, что семье погибшего мальчика предложили всю необходимую помощь, в том числе финансовую и организационную. Парк аттракционов закрыт для проведения внутренней служебной проверки, а также внешней проверки безопасности.

Людвиг добавила, что компания содействует следствию и предоставляет запрашиваемую информацию компетентным органам.

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