Женщина погибла при пожаре в квартире на севере Москвы
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Пожар произошел в квартире на улице Большой Академической в столице, погибла женщина, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.
Предварительно, возгорание произошло в квартире на пятом этаже. В результате ЧП погибла женщина 1985 года рождения.
Точную причину пожара специалисты установят по результатам пожарно-технической экспертизы.
Прокуратора взяла на контроль установление всех обстоятельств трагедии, ход и результаты процессуальной проверки.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.