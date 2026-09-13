Женщина погибла при пожаре в квартире на севере Москвы

Пожар произошел в квартире на улице Большой Академической в столице, погибла женщина, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Предварительно, возгорание произошло в квартире на пятом этаже. В результате ЧП погибла женщина 1985 года рождения.

Точную причину пожара специалисты установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Прокуратора взяла на контроль установление всех обстоятельств трагедии, ход и результаты процессуальной проверки.

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