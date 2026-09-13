Андрей Воробьев: патриарх Кирилл освятил новый храм в Мытищах

В Мытищах в воскресенье Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм иконы Божией Матери «Седмиезерная» на территории Федерального научного центра гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что идея строительства храма возникла в 2022 году, когда отмечалось 100-летие санитарно-эпидемиологической службы РФ. Через год стартовали работы. Этот храм — дань уважения многим поколениям специалистов санитарно-эпидемиологической службы, чья работа уже больше века помогает предупреждать болезни и сохранять здоровье миллионов людей.

Фото - © Канал губернатора Московской области Андрея Воробьева в мессенджере МАКС Фото - © Канал губернатора Московской области Андрея Воробьева в мессенджере МАКС Фото - © Канал губернатора Московской области Андрея Воробьева в мессенджере МАКС

«Выбор иконы тоже символичен. Смоленская Седмиезерная икона Божией Матери почитается как чудотворная. По преданию, в XVII веке она избавила Казань от эпидемии чумы. И сегодня перед ней молятся об избавлении от болезней», — написал Воробьев в МАКС.

По словам губернатора, великий чин освящения и Божественную литургию возглавил патриарх. Четыре года назад вместе с зампредседателя правительства страны Татьяной Голиковой они закладывали здесь первый камень, а сейчас разделили этот особенный день вместе с жителями Мытищ.

«Пусть новый храм станет местом, куда хочется приходить за поддержкой и душевным спокойствием, где люди смогут разделить и радость, и непростые минуты своей жизни», — заключил глава региона.

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