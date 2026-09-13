Песков: возобновление трехсторонних переговоров по Украине не исключено

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возобновление трехсторонних переговоров по украинскому конфликту в октябре, сообщает РИА Новости .

«Мы не исключаем такую возможность, мы именно говорим об обозримой перспективе. То есть, конечно, октябрь нельзя исключать», — сказал Песков журналистам.

5 сентября президент РФ Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Это был 8-й визит американских переговорщиков в РФ.

По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, Путин представил исчерпывающие оценки обстановки в зоне СВО. Их представители США пообещали учесть в диалоге с властями Украины.

На следующий день американские посланники направились в Киев, после чего 8 сентября состоялся телефонный разговор между Путиным и американским президентом Дональдом Трампом.

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