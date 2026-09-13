Погибшим при крушении самолета в Татарстане оказался помощник замглавы Казани
Фото - © Телеграм-канал Baza
Курсант, который погиб при крушении самолета в Татарстане, был помощником заместителя главы Казани, сообщает Baza.
12 сентября 2026 года Cessna 172 во время полета задел конструкцию телевышки в селе Шемордан и рухнул на территорию частного домовладения. В результате погибли пилот и пассажир.
39-летний Владимир Ж. работал вместе с первым заместителем главы города Денисом Калинкиным. Он учился на втором курсе в частной школе авиации «Авиатор». 12 сентября мужчина впервые совершал полет.
На борту Cessna 172 вместе с ним был опытный инструктор Олег Г., у специалиста почти 10 лет стажа.
По словам родных курсанта, небо всегда было мечтой мужчины. Также он занимался спортом, увлекался велогонками. За активное участие в жизни Казани курсант ранее получал благодарность от мэра.
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