Двое погибли: в Татарстане самолет врезался в телевышку и упал у частного дома

В Республике Татарстан произошло крушение легкомоторного двухместного самолета Cessna 172, в результате которого погибли пилот и пассажир. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

Воздушное судно задело конструкцию телевышки в селе Шемордан. После этого упало на территорию частного домовладения.

Находившиеся на борту граждане скончались на месте. Они были сильно травмированы.

При этом на земле разрушений не было. Возгорания тоже удалось избежать.

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