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Мамочки раскритиковали откровенные фото детей в боди у бренда детской одежды

Общество

В социальных сетях разгорелся скандал вокруг рекламной кампании детской одежды одной из марок, представленной в каталоге крупного онлайн-магазина детской одежды. Об этом сообщает россиянка Вероника в соцсетях, у которой есть ребенок.

Покупательница обратила внимание на неэтичную, по ее мнению, презентацию товаров. В рамках нее используются кадры с маленькими детьми в боди с леопардовым принтом, гольфах с бантиками и съемками ягодиц крупным планом. 

По мнению автора публикации, визуал содержит элементы взрослых сексуализированных образов. В связи с этим она раскритиковала руководство бренда и торговой площадки, допустившей появление подобных материалов в своей системе.

При этом мнение аудитории разделилось. Многие комментаторы не разделяют подобную критику, отмечая, что на снимках представлена обычная демонстрация продаваемых комплектов одежды без каких-либо подтекстов или двусмысленных поз.

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